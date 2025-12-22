22 Декабря 2025
Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюмени участники массового ДТП солидарно выплатят пострадавшему пассажиру автобуса 450 тысяч рублей

В Тюмени участники массового ДТП солидарно выплатят пострадавшему пассажиру автобуса 450 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Центральный районный суд Тюмени рассмотрел гражданское дело о взыскании ущерба за ДТП. В январе 2020 года в Тюмени водитель автомобиля Субару во время маневра не уступила дорогу имевшему преимущество автомобилю ВАЗ-2115 и столкнулась с ним. В свою очередь, ВАЗ врезался в Форд Фокус, который столкнулся с автобусом ГАЗ, который наехал на опору уличного освещения.

Находившийся в салоне автобуса ГАЗ пассажир в результате ДТП получил перелом правой плечевой кости, что причинило его здоровью тяжкий вред.

Приговором Центрального районного суда Тюмени в октябре 2023 года водитель автомобиля Субару признана виновной по ч. 1ст. 264 УК РФ. Пострадавший пассажир автобуса обратился в суд к владельцам автомобилей, участникам массового ДТП, с иском о взыскании солидарно компенсации морального вреда в связи с причинением вреда здоровью.

На основании ч. 3 ст. 45 ГПК РФ работник прокуратуры Центрального административного округа Тюмени вступил в процесс и дал заключение о наличии законных оснований для удовлетворения иска.

В мае 2025 года Центральный районный суд Тюмени удовлетворил требования истца и взыскал солидарно с виновника ДТП и соответчиков моральный вред в размере 450 тыс. рублей. Не согласившись с решением суда, водитель Субару обжаловал его.

По результатам рассмотрения дела в апелляционной инстанции Тюменским областным судом с учетом заключения представителя прокуратуры Тюменской области решение районного суда оставлено без изменения. Апелляционное определение вступило в законную силу.

Теги: ДТП, автобус, перелом


