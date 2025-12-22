"Атомстройкомплекс" подвел итоги 2025 года

Крупнейший строительный холдинг Урала "Атомстройкомплекс" подвел предварительные итоги 2025 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга, заключения о соответствии получены на 160 тысяч квадратных метров недвижимости: это восемь жилых домов на Уралмаше, Химмаше, ВИЗе, новый высокопроизводительный завод и объекты социальной инфраструктуры – спортивной, образовательной, медицинской.

"Год мы заканчиваем с хорошими результатами: планы по продажам выполнены, мы успешно стартовали с новыми масштабными проектами – кварталами комплексной застройки на Эльмаше и во Втузгородке, вывели на рынок новые очереди уже знакомых горожанам кварталов в центре города, на Уралмаше, Автовокзале. Традиционно проектируем и вводим значительный объем объектов социальной инфраструктуры, чтобы обеспечить комплексное, сбалансированное развитие родного региона. В этом году мы построили и оснастили современным медицинским оборудованием детскую поликлинику ДГКБ №9 на улице Готвальда, спортивный комплекс "Родина" в Богдановиче, выполнили значительный объем работ на Институте экономики и управления в кампусе УрФУ", - рассказал генеральный директор холдинга, председатель комитета по строительству СОСПП Валерий Ананьев.

В 2026 году холдинг продолжит строительство инфраструктурных объектов, в частности, гимназии "АРТ-Этюд" с художественным уклоном на Эльмаше. Две школы №41 и №314, построенные ранее по концессии, находятся в технической эксплуатации "Атомстройкомплекса". Готовятся новые инициативы по строительству образовательных объектов в рамках государственно-частного партнерства.

Холдинг активно работает над повышением производительности труда, самостоятельно, а также в рамках взаимодействия с региональным центром компетенций оптимизируя производственные процессы, перенося в собственные заводские цеха изготовление наиболее трудоемких и сложных элементов зданий. В 2025 году построен новый, 12-ый по счету завод в структуре холдинга: он уже отгружает продукцию потребителям из Свердловской области и соседних регионов.

В северной части Екатеринбурга "Атом" создал новый индустриальный парк, где планирует развитие новых производств с участием резидентов не только строительного профиля.