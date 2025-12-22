Работникам уральского щебеночного завода выплатили более 15 млн рублей долгов по зарплате

На Среднем Урале погашена задолженность по зарплате перед работниками щебеночного завода.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет об АО "Щебеночный завод" в Реже. Проверка показала, что там образовалась задолженность по выплате заработной платы на сумму более 15 млн рублей.

Прокуратура внесла представление генеральному директору завода об устранении нарушений законодательства. После этого задолженность перед работниками была полностью погашена. Также им выплачена денежная компенсация за несвоевременное перечисление зарплаты.