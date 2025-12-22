В Челябинской области предложили развивать футбол для незрячих ветеранов СВО

Активисты "Народного фронта" предложили губернатору Челябинской области Алексею Текслеру развивать в регионе паралимпийский вид спорта — футбол для слепых. Об этом Накануне.RU сообщили в отделении общественного движения Южного Урала.

По данным президентского движения, инициатива была выдвинута по обращению ветерана СВО, жителя Челябинска Вадима Шарипова, который потерял зрение в результате ранения. После участия в программе "Итоги года с Владимиром Путиным" он озвучил идею развития футбола для незрячих как эффективного инструмента реабилитации и социальной адаптации. По информации "Народного фронта", Вадим уже собрал команду и нашёл тренера, однако для полноценных тренировок и участия в соревнованиях необходимы адаптированный манеж и специализированный инвентарь.

Данный вид спорта успешно развивается уже в 16 городах России. Несмотря на обращения в различные фонды, вопрос с организацией тренировочного процесса в Челябинской области пока не был решён.