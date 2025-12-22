Из Екатеринбурга в Пышму запустили первый в России беспилотный трамвай

В Свердловской области запустили тестирование первого в России междугороднего беспилотного трамвая. Транспорт поставили на маршрут "Екатеринбург — Верхняя Пышма", сообщает в своих соцсетях глава региона Денис Паслер.

Проект реализует компания "Верхнепышминский трамвай". Маршрут для внедрения беспилотных технологий был выбран не случайно. Помимо того, что он является востребованным у жителей обоих городов, также сыграло роль наличие необходимой инфраструктуры — цифрового депо и новых трамвайных путей.

Сама технология представляет собой систему машинного зрения и искусственного интеллекта, которые помогают водителю. Транспорт самостоятельно останавливается за 7-10 метров до помехи, заранее распознавая препятствие. также без участия человека вагон проходит все этапы обслуживания в цифровом депо.

"Уверен, что в ближайшие годы беспилотные трамваи станут привычной частью системы общественного транспорта. В декабре компанией "Верхнепышминский трамвай" подана заявка на присоединение к экспериментальному правовому режиму, который позволит внедрять беспилотные технологии на территории Свердловской области наряду с Москвой, Санкт‑Петербургом и Нижним Новгородом", - добавил Паслер.