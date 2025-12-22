В Екатеринбурге осудили высокопоставленного силовика, насмерть сбившего пенсионерку

В Екатеринбурге вынесен приговор сотруднику полиции за нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель пенсионерки. Высокопоставленного силовика отправили на принудительные работы.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался заместитель начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по региону Марат Кадашов. Как показало расследование, 4 января 2025 года полицейский за рулем автомобиля двигался по проезжей части внутридворового проезда.

По версии следствия, он не убедился в безопасности маневра, начал движение задним ходом и наехал на 87-летнюю женщину. В результате сбитая пенсионерка получила травмы и скончалась.

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Кадашову 1 год лишения свободы, сразу заменив наказание на принудительные работы сроком 1 год с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Также полицейский на 1,5 года лишен права управления транспортными средствами.