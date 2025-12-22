Парламент Забайкалья дал Правительству рекомендации по исполнению бюджета-2026

22 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС пересмотрел дело Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Политика Забайкальский край
Фото: t.me/zabdeputat

Парламент Забайкалья дал Правительству рекомендации по исполнению бюджета-2026

В документ включено более 50 рекомендаций, акцент сделан на социальные обязательства, ЖКХ и безопасность.

Законодательное Собрание Забайкальского края подготовило рекомендации Правительству региона по исполнению бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Документ будет приниматься 23 декабря одновременно с законом о краевом бюджете и содержит предложения по дополнительному финансированию приоритетных направлений.

Ключевой блок рекомендаций касается социальной сферы. Депутаты предлагают предусмотреть дополнительные ассигнования на организацию отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей участников СВО, льготное лекарственное обеспечение, оснащение медицинских кабинетов в школах и обеспечение жильём детей-сирот.

«Наша принципиальная позиция – бюджет должен в первую очередь отвечать на базовые потребности людей. Это здоровье, безопасность, поддержка детей и семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Именно на эти направления парламент предлагает направлять дополнительные ресурсы», – отметил председатель Законодательного Собрания края Юрий Кон.

(2025)|Фото: t.me/zabdeputat

Отдельный блок рекомендаций посвящен жилищно-коммунальной сфере и инфраструктуре. Речь идет о переселении граждан из аварийного жилья, модернизации коммунальных сетей, формировании аварийного запаса ресурсов для прохождения осенне-зимнего периода, компенсации недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям, а также развитии дорожной сети и реализации мастер-плана Краснокаменска.

Значительное внимание уделено и поддержке муниципалитетов – через субсидии на приобретение коммунальной техники, разработку градостроительной документации и ремонт объектов социальной сферы.

Как подчеркнул спикер краевого парламента, практика принятия бюджетного постановления одновременно с законом о бюджете доказала свою эффективность.

Законодательное собрание Забайкальского края(2025)|Фото: t.me/zabdeputat

«Многолетняя практика принятия бюджетного постановления вместе с бюджетом хорошо себя зарекомендовала. Это позволяет сразу зафиксировать приоритеты и увязать цифры с конкретными задачами. Так, в 2025 году наказы депутатов были выполнены практически на 100%, а общий объем их финансирования составил более 6 млрд рублей», – отметил Юрий Кон.

По словам главы Заксобрания, такой подход повышает управляемость бюджетного процесса и ответственность исполнительной власти за достижение конкретных результатов.

«Рекомендации парламента – это не формальность и не перечень пожеланий. Это рабочий инструмент, который позволяет сделать бюджет прикладным и ориентированным на реальные потребности территорий и жителей края», — подчеркнул Юрий Кон.

Теги: юрий кон, бюджет забайкалья, парламент, социальные обязательства


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети