Парламент Забайкалья дал Правительству рекомендации по исполнению бюджета-2026

В документ включено более 50 рекомендаций, акцент сделан на социальные обязательства, ЖКХ и безопасность.

Законодательное Собрание Забайкальского края подготовило рекомендации Правительству региона по исполнению бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Документ будет приниматься 23 декабря одновременно с законом о краевом бюджете и содержит предложения по дополнительному финансированию приоритетных направлений.

Ключевой блок рекомендаций касается социальной сферы. Депутаты предлагают предусмотреть дополнительные ассигнования на организацию отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей участников СВО, льготное лекарственное обеспечение, оснащение медицинских кабинетов в школах и обеспечение жильём детей-сирот.

«Наша принципиальная позиция – бюджет должен в первую очередь отвечать на базовые потребности людей. Это здоровье, безопасность, поддержка детей и семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Именно на эти направления парламент предлагает направлять дополнительные ресурсы», – отметил председатель Законодательного Собрания края Юрий Кон.

Отдельный блок рекомендаций посвящен жилищно-коммунальной сфере и инфраструктуре. Речь идет о переселении граждан из аварийного жилья, модернизации коммунальных сетей, формировании аварийного запаса ресурсов для прохождения осенне-зимнего периода, компенсации недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям, а также развитии дорожной сети и реализации мастер-плана Краснокаменска.

Значительное внимание уделено и поддержке муниципалитетов – через субсидии на приобретение коммунальной техники, разработку градостроительной документации и ремонт объектов социальной сферы.

Как подчеркнул спикер краевого парламента, практика принятия бюджетного постановления одновременно с законом о бюджете доказала свою эффективность.

«Многолетняя практика принятия бюджетного постановления вместе с бюджетом хорошо себя зарекомендовала. Это позволяет сразу зафиксировать приоритеты и увязать цифры с конкретными задачами. Так, в 2025 году наказы депутатов были выполнены практически на 100%, а общий объем их финансирования составил более 6 млрд рублей», – отметил Юрий Кон.

По словам главы Заксобрания, такой подход повышает управляемость бюджетного процесса и ответственность исполнительной власти за достижение конкретных результатов.

«Рекомендации парламента – это не формальность и не перечень пожеланий. Это рабочий инструмент, который позволяет сделать бюджет прикладным и ориентированным на реальные потребности территорий и жителей края», — подчеркнул Юрий Кон.