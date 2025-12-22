В Челябинской области вводится новая льгота для центра обработки данных

В Челябинской области вводится новая налоговая льгота для стимулирования создания и развития центров обработки данных. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Законодательного собрания региона.



По данным пресс-службы, такое нововведение предусматривает освобождение от уплаты налога на имущество в отношении объектов, входящих в состав центров обработки данных. Льгота будет распространяться на имущество, включенное в федеральный реестр ЦОД.

По данным Управления Росреестра по Челябинской области, в регионе уже функционируют два объекта, основным назначением которых является размещение центров обработки данных.

Закон "О налоге на имущество организаций" вступит в силу с 1 марта 2026 года и будет действовать до 31 декабря 2030 года, что позволит оценить востребованность и эффективность новой меры поддержки.