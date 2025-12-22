Администрация Трампа отзовет три десятка послов из разных стран

Администрация Трампа собирается отозвать около 30 дипломатов с постов послов и других должностей в дипломатических миссиях в других странах. Это шаг в рамках политики "Америка прежде всего", передает Associated Press со ссылкой на неназванные источники в Госдепартаменте.

Так, послы США в 29 странах на прошлой неделе получили уведомления о том, что срок их полномочий истекает в январе. Больше всего отзываемых послов в Африке: Бурунди, Камерун, Кабо-Верде, Габон, Кот-д'Ивуар, Мадагаскар, Маврикий, Нигер, Нигерия, Руанда, Сенегал, Сомали и Уганда — это 13 африканских стран, из которых будут отозваны послы. Также отзываются представители страны в азиатских государствах: Фиджи, Лаос, Маршалловы острова, Папуа-Новую Гвинею, Филиппины и Вьетнам.

В Европе США отзовут посла в Македонии, Черногории, Словакии и Армении.

Изменения произойдут в работе посольств США в Египте, Алжире, Непале, Шри-Ланке, Гватемале и Суринаме.

Все дипломаты, которых заменят, работали во время администрации Байдена, отмечает AP.

Также сообщается, что послы не потеряют работу в госструктурах, но им будут предложены должности внутри США.