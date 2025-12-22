СМИ: В Европе растет популярность мнения о необходимости диалога с Россией

В Европе только растет популярность мнения, что игнорирование президента России Владимира Путина ничего не даст и пора начать диалог с Россией. А президент Франции Эммануэль Макрон прав в своем желании поговорить с Путиным. Об этом пишет британское издание The Spectator.

Как сообщает французское издание Le Monde, в Париже позитивно восприняли заявление о готовности Путина к переговорам с Макроном, о чем сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что Путин не потерпит никакого чтения нотаций, но если Макрон действительно хочет поговорить, то это можно только приветствовать. В свою очередь, французская администрация рада такому заявлению Кремля, и в ближайшее время предложит провести разговор.

Перед этим Макрон сказал после саммита ЕС, что ЕС стоит готовиться к диалогу с Россией, если мир не будет достигнут в ближайшее время.

А британская Financial Times пишет, что Макрон предал Германию в вопросе конфискации российских активов. Потому что в то время, когда немецкий канцлер Фридрих Мерц призывал украсть замороженные российские активы для помощи Киеву, Макрон сохранял публичную тишину по этому вопросу. Еще накануне саммита в Брюсселе его команда выразила сомнения по поводу законности этого действа и намекнула, что не будет в этом участвовать.

Многие эксперты полагают, что положение Макрона во Франции сложное, именно это вынуждает его обратиться к диалогу с Россией.

