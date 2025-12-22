Су-57 с двигателем пятого поколения совершил первый полёт

В России впервые поднялся в небо самолёт Су-57, в котором установлен двигатель пятого поколения. Вылет прошёл штатно в соответствии с условиями полётного задания.

"Новый двигатель – "изделие 177" – с увеличенной тягой дополнительно усилит летные характеристики и обеспечит значительный задел для дальнейшего совершенствования самолета", - сказали в Ростехе.

Двигатель пятого поколения "изделие 177" – передовая разработка ОДК для самолётов оперативно-тактической авиации. Первый испытательный полет ознаменовал начало совместной работы с коллегами из ОАК по лётным испытаниям Су-57 с новейшим двигателем, сообщает пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).