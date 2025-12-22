22 Декабря 2025
Происшествия Свердловская область
Фото: Управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области

В Госавтоинспекции рассказали детали смертельного ДТП с пассажирским автобусом у Нижнего Тагила

Сотрудники Госавтоинспекции установили детали смертельного ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового авто вблизи Нижнего Тагила.

Напомним, трагедия произошла 21 декабря около 19.00 на 12 км автодороги "Нижний Тагил – Усть-Утка" в районе поселка Чащино. По имеющимся данным, водитель автомобиля ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ПАЗ-320302 маршрута № 104 "Нижний Тагил – Черноисточинск". В этот момент в салоне автобуса находилось шесть пассажиров, двое из которых - женщины 29 и 61 года с травмами различной степени тяжести были доставлены в ЦГБ №1 для оказания медицинской помощи.

71-летний водитель ВАЗа с травмами был доставлен в больницу, где позднее скончался.

ДТП с пассажирским автобусом на 12 км автодороги "Нижний Тагил – Усть-Утка" в районе поселка Чащино(2025)|Фото: Управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области

Уже на месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции установили личности участников ДТП. Погибший имел 30-летний стаж управления транспортными средствами категории "В", за который ни разу не привлекался к административной ответственности. 64-летний водитель автобуса имеет 19-летний стаж управления категории "D" и также ни разу к административной ответственности не привлекался.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. По факту ДТП назначено расследование.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что обгон является одним из самых опасных маневров. Его необходимо совершать, только убедившись в полной безопасности, с учетом скорости, дорожных условий, видимости и наличия достаточного свободного пространства. Несоблюдение правил при выезде на полосу встречного движения создает прямую угрозу жизни и здоровью всех участников дорожного движения.

Теги: Нижний Тагил, ДТП, автобус


