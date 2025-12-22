22 Декабря 2025
Общество Свердловская область
Фото: Олег Коровяков

Благотворительный фонд РМК устроил новогодний праздник для пациентов детского хосписа

Благотворительный фонд РМК подарил новогоднюю сказку пациентам детского хосписа.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, уже четвертый год подряд Благотворительный фонд РМК устраивает настоящий новогодний праздник для детей и их родителей. В этом году в гости к ребятам приехал кукольный театр со спектаклем про Варежку Варю.

Праздник для особенных детей в Екатеринбурге(2025)|Фото: Олег Коровяков

Детям показали удивительную историю о приключениях вязаной варежки, которая отправляется в опасное путешествие в Страну потерянных варежек, чтобы спасти своего братца Ваню от злой колдуньи. По пути Варя встречает разных персонажей, преодолевает препятствия и узнает много нового.

Праздник для особенных детей в Екатеринбурге(2025)|Фото: Олег Коровяков

Чтобы посмотреть новогоднее представление, в большой гостиной хосписа собралось несколько десятков ребят и родителей. После сказки все перевоплотились в поваров и своими руками создали новогодние кулинарные шедевры.

Праздник для особенных детей в Екатеринбурге(2025)|Фото: Олег Коровяков

"Каждый год мы проводим для ребят мастер-класс по изготовлению сладостей. Это и польза, и удовольствие. Многие пациенты хосписа имеют заболевания, связанные с проблемами мышечного тонуса, поэтому украшение пряников и пирожных мелкими бусинами или глазурью – это хорошая тренировка мелкой моторики, что очень важно для ребят. А главное, после творческой части они могут полакомиться своими шедеврами", - рассказала руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.

Праздник для особенных детей в Екатеринбурге(2025)|Фото: Олег Коровяков

И, конечно, какой праздник без главного героя – Деда Мороза! Собрав всех детей вокруг себя, он вручил им сладкие подарки и выслушал приготовленные стихи. А тех, кто не смог посетить праздник, добрый Дедушка Мороз навестил в их комнатах (именно так здесь называют жилые помещения). Ведь в Новый год чудо приходит ко всем.

Праздник для особенных детей в Екатеринбурге(2025)|Фото: Олег Коровяков

