На башкирской трассе погибли четверо

На одной из трасс Башкортостана произошла авария. Её жертвами стали четверо людей.

ДТП произошло в Альшеевском районе. По предварительной информации, сегодня утром на 105 км автодороги М5 Урал Чишмы – Аксеново – Киргиз Мияки столкнулись ВАЗ -2110, "Мазда CX-5" и "Шахман". В результате трое людей из ВАЗа и один пассажир "Мазды" умерли до приезда "скорой помощи".

Подробности аварии предстоит выяснить, сообщил в своём telegram-канале начальник Госавтоинспекции региона Владимир Севастьянов.