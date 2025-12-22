Жители СНТ "Кедровый-16" в Сургуте остались без электроснабжения во время сильного мороза

Жители СНТ "Кедровый-16" в Сургуте в ночь на 20 декабря остались без электроснабжения. Температура достигала 35 градусов мороза.

В соцсетях жители сообщили, что в кооперативе проживают свыше 500 человек, в том числе пенсионеры и дети. У части домов перемерзла вода. Напряжение в сети зимой менее 200, ломается вся техника. При этом счета за электричество зимой составляют около 20 - 30 тыс. руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры, ведомство проводит проверку по факту длительного отсутствия электроснабжения.

"Поводом для проверки послужил сигнал в социальных сетях, согласно которому без надлежащего электроснабжения остались жители садового товарищества. На место выехал прокурор города Сургута Марат Тубеев. В настоящее время электроснабжение восстановлено", - говорится в сообщении.

Прокуратура даст оценку деятельности сетевой организации , а также проконтролирует вопрос осуществления перерасчета платы за коммунальную услугу. По результатам проверки будет принят комплекс мер реагирования.