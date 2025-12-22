ТМК выпустила трубы для гоночных автомобилей

Трубная металлургическая компания (ТМК) выпустила трубы для отечественного производителя гоночных автомобилей (спортпрототипов), компании BR Engineering.

Речь идёт о продукции Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ входит в ТМК), которая будет использоваться в конструкции шасси спорткаров улучшенной модели BR03 (способна разгоняться до 100 км/ч за 3,5 сек. и развить максимальную скорость до 280 км/ч).

Уже выпущено 730 метров бесшовных холоднодеформированных труб диаметром 40 мм и толщиной стенки 1,5 мм из марки стали 30ХГСА (обладает высокой прочностью и устойчивостью к физическим воздействиям).

"На предприятии заказчика трубы ПНТЗ проходят высокоточную обработку: режутся лазером на необходимые сегменты, которые затем свариваются в сложную конструкцию шасси. Именно на этот каркас впоследствии крепятся двигатель, подвеска и все остальные жизненно важные элементы автомобиля, обеспечивая его устойчивость и манёвренность", — рассказали в пресс-службе ТМК.

ПНТЗ изготавливает трубы для гоночных болидов компании BR Engineering c 2023 года. Два года подряд пилоты на автомобиле данной модели завоёвывали Кубок России по гонкам на выносливость в абсолютном зачёте.