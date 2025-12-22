Китай впервые начал экспортировать в РФ сыр

Россия в ноябре впервые ввезла из Китая сыр.

Как сообщает РИА Новости, было приобретено восемь тонн этого продукта. Стоимость партии - 93 тыс. долларов.

Конкретный сорт ввезенного сыра не указан. При этом в Китае производятся как европейские версии сыров, так и местные сорта, например, из буйволиного молока или молока самок яка.

Напомним, в России сложилась неприятная ситуация — при видимом изобилии молочной продукции на полках магазинов, страна производит значительно меньше молока, чем могла бы. И люди потребляют его в меньшем количестве, чем требуется по медицинским нормам.