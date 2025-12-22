Минцифры прекращает эксперимент по подключению банков к цифровому профилю гражданина

Эксперимент Минцифры по прямому доступу банков к цифровому профилю граждан сворачивается, вызывая тревогу у финансистов.

С февраля 2026 года кредитным организациям придется получать информацию о клиентах через медленную бюрократическую систему. По словам Андрея Емелина из Национального совета финансового рынка (НСФР), это ставит под удар основу современного банкинга: скорость выдачи кредитов, онлайн-обслуживание, оценку рисков и даже перспективные операции с цифровым рублем.

Вместо мгновенной сверки данных банки будут ждать ответа из Системы межведомственного электронного взаимодействия часами. При этом сам переход на новую систему грозит стать длительным и болезненным.

Крупным банкам на подключение потребуется более трех месяцев, а остальным — до 250 дней. В НСФР сомневаются, что переход пройдет гладко, а Минцифры, в свою очередь, настаивает, что изменение направлено на повышение безопасности данных, сообщает "Коммерсант".