Стало известно о гибели сотен животных в приюте под Ростовом

Шокирующая история произошла в приюте "Забытые сердца" под Ростовом-на-Дону.

После проверки волонтеров в ночь на 21 декабря перед ними предстала картина: сотни трупов животных, разбросанных по территории, и десятки питомцев, ползающих от слабости и переломов. Полиция Аксайского района завела проверку. По данным зоозащитников, речь идет о более чем 300 погибших кошках, собаках, лисах, енотах и птицах. Выжили единицы.

Волонтер Алена Кравцова описывает произошедшее как кошмар, превзошедший самые страшные ожидания. Парадоксально, но хозяйка приюта Татьяна Макарова до последнего дня уверяла всех, что у ее подопечных все хорошо, и даже получала от благотворителей тонны корма и миллионы рублей пожертвований. Куда делись деньги и корм, пока неясно.

Макарова пытается оправдаться семейными проблемами и стыдом, который помешал ей попросить о помощи. Она отрицает массовую гибель, но свидетельства волонтеров указывают на то, что в приюте царили грязь и смрад, а животные были обречены на медленную и мучительную смерть, сообщает Forbes.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести бесплатный проезд для животных из приютов.