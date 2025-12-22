Диспансеризация как инструмент ответственности за свое здоровье

«Здоровье — не всё, но всё без здоровья ничто» - эта фраза принадлежит Сократу. Крылатому высказыванию почти 2500 лет, но вспоминают его чаще всего тогда, когда уже заболели.

Разобраться почему диспансеризацию россияне все еще не воспринимают такой же необходимостью, как ежемесячные медицинские осмотры новорожденных, Накануне.RU помогала томский врач, медицинский психолог ОГБУЗ «ЦОЗиМП» Наталья Ионова.

«Мы склонны думать только о тех событиях, которые происходят сейчас, так устроен наш мозг. Кажется, что быть в потоке задач и проблем – это эффективно, а диспансеризацию пройти никогда не поздно, но в суете повседневных дел мы не замечаем, как меняется состояние нашего организма. Медленно нарастают сигналы S.O.S: хроническая усталость, боли в теле, упадок сил. Мы как та лягушка в кипятке, которая не заметила, как сварилась потому, что воду нагревали медленно», - поясняет Наталья Ионова.

Зачастую люди считают, раз ничего не болит, то и проходить осмотры не обязательно.

Но ведь, например, мама с новорожденным ребенком, который выглядит здоровым, активно развивается, все равно посещает врача, чтобы убедиться, что все идет хорошо. А когда дело касается взрослых, то диспансеризацию считают не обязательной.

«Медицинские осмотры нужны всем: и детям, и взрослым!», - подчеркивает томский врач.

Еще один часто встречающийся довод – «мне страшно, что найдут заболевание».

Как поясняет медицинский психолог, это ситуация, когда срабатывает механизм психики, происходит избегание ситуации, вызывающей страх. Но, если подумать, то любому здравомыслящему человеку очевидно – гораздо менее страшно и менее затратно, пройти осмотр и, если что-то не в порядке, лечиться на ранней стадии, а не в хронической стадии. Диспансеризация помогает сэкономить время, нервы и средства.

Еще один довод, которым часто оперируют люди - «со мной ничего не случится, вот мой дед, например, прожил 100 лет, а в поликлинику и не ходил».

Наталья Ионова акцентирует: «Вполне возможно, что дедушке повезло. Сто лет назад могли родиться и дожить до трех лет только дети с отличным здоровьем, а до старости доживали только самые крепкие. Может быть, если бы дедушка регулярно проверялся, прожил бы еще лет 20? Нам хочется верить в то, что мы доживем до глубокой старости без болезней. Это защитный механизм психики, и поверить в то, что раз мы чего-то не видим и об этом не думаем, то этого нет. Можно дальше верить, что вам повезет, а можно поступать более разумно – например, периодически проверять свое здоровье и проходить профилактические осмотры».

Врач обращает внимание на то, что люди старшего возраста часто высказывают сожаление о том, что в молодости не особо берегли себя. Статистика гласит, что среди людей 18-30 лет, большинство считают себя здоровым, а после 40 лет отмечается сильное снижение числа таких людей.

Томский медицинский психолог поясняет, что особенностью молодого возраста является то, что к здоровью люди относятся как к расходному материалу, зачастую забывая, что за деньги можно купить лекарство, но не здоровье. А уже в зрелые годы людям хотелось бы наслаждаться обилием свободного времени, нянчить внуков, заниматься любимым делом: рыбалкой, огородом, общением, чтением и путешествиями.

Логично задать себе вопрос: «С тем образом жизни, который я сейчас веду и с тем, как забочусь о себе, у меня это получится?» Ведь сохранение и поддержание собственного здоровья – это забота не только о себе, а и о близких, семье.

«Есть такая пословица: «Не воспитывайте детей: они все равно будут похожи на вас. Воспитывайте себя». Необходимо показать детям и внукам, как регулярно заботясь о своем здоровье, в старости оставаться активным и самостоятельным. Предлагаю стать родоначальником полезной семейной традиции следить за своим здоровьем и проходить медицинские осмотры. Желаю вам полноценной и здоровой жизни. Все в ваших руках!», - резюмировал медицинский психолог ОГБУЗ «ЦОЗиМП» Наталья Ионова.