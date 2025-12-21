Из озера в Башкирии достали 780 мертвых овец

В Башкирии со дна озера Узеть достали 780 мертвых овец. По сообщению Госкомитета РБ по ЧС, работы на месте продолжаются.

Владелец погибшей отары сообщал, что в озере погибли 200-300 голов, однако эти цифры оказались сильно преуменьшены.

Спасатели заметили и одну выжившую овцу, которая ходила по льду озера. Животное вывели со льда, подняли по крутому склону и передали хозяину.

Стадо овец провалилось под лед во вторник, когда владелец решил перегнать животных по тонкому льду. Разлагающиеся в воде туши могут нанести существенный вред экологии района, поэтому водолазы работают над поднятием умерших животных