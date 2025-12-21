В Свердловской области ограничено движение по трассе Пермь - Екатеринбург из-за массового ДТП
На Пермском тракте ограничено движение на двух участках в направлении Екатеринбурга из-за аварий.
На 290-м километре в Нижнесергинском районе столкнулись пять машин. Инспекторы ДПС ввели временное ограничение движения для всех видов транспорта. Ведется установление обстоятельств ДТП, обеспечивается режим и безопасность для скорейшего освобождения проезжей части.
На 320-м километре в Первоуральском районе столкнулись легковой и грузовой автомобили. Движение в сторону Екатеринбурга осуществляется только по одной полосе. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют дорожный поток на месте происшествия и осуществляют все необходимые процессуальные действия для устранения помех движению.
Водителям советуют заранее продумать альтернативные маршруты.
Ранее в ГАИ призывали к максимальной осторожности из-за неустойчивых метеоусловий в регионе. На территории Свердловской области сохраняется сложная погодная обстановка: метель и снегопад ухудшают видимость, образуется снежный накат.
Госавтоинспекция напоминает о необходимости изменения манеры вождения:
- Полный отказ от обгонов, опережений и резких перестроений
- Особый режим при перевозке детей: значительное снижение скорости, увеличенная дистанция, плановые остановки в пути
- Выбор пониженной скорости для всех водителей — она должна позволять полностью контролировать автомобиль
- Обязательное заблаговременное снижение скорости и готовность уступить дорогу пешеходам на переходах
- Включенный свет фар — ближний, а также в дополнение противотуманные фары
- Особая осторожность на мостах, эстакадах и загородных трассах
- Водителям со стажем менее 2 лет рекомендуется воздержаться от поездок
Гостям региона напомнили, что незнакомые дороги требуют повышенного внимания и призвали изучать маршрут заранее, выбирать минимальную скорость.
Пешеходам рекомендуют:
- Обязательно останавливайтесь перед переходом, убедитесь в безопасности
- Используйте световозвращающие элементы
- Переходите только в установленных местах