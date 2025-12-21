В Свердловской области ограничено движение по трассе Пермь - Екатеринбург из-за массового ДТП

На Пермском тракте ограничено движение на двух участках в направлении Екатеринбурга из-за аварий.

На 290-м километре в Нижнесергинском районе столкнулись пять машин. Инспекторы ДПС ввели временное ограничение движения для всех видов транспорта. Ведется установление обстоятельств ДТП, обеспечивается режим и безопасность для скорейшего освобождения проезжей части.

На 320-м километре в Первоуральском районе столкнулись легковой и грузовой автомобили. Движение в сторону Екатеринбурга осуществляется только по одной полосе. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют дорожный поток на месте происшествия и осуществляют все необходимые процессуальные действия для устранения помех движению.

Водителям советуют заранее продумать альтернативные маршруты.

Ранее в ГАИ призывали к максимальной осторожности из-за неустойчивых метеоусловий в регионе. На территории Свердловской области сохраняется сложная погодная обстановка: метель и снегопад ухудшают видимость, образуется снежный накат.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости изменения манеры вождения:

Полный отказ от обгонов, опережений и резких перестроений

Особый режим при перевозке детей: значительное снижение скорости, увеличенная дистанция, плановые остановки в пути

Выбор пониженной скорости для всех водителей — она должна позволять полностью контролировать автомобиль

Обязательное заблаговременное снижение скорости и готовность уступить дорогу пешеходам на переходах

Включенный свет фар — ближний, а также в дополнение противотуманные фары

Особая осторожность на мостах, эстакадах и загородных трассах

Водителям со стажем менее 2 лет рекомендуется воздержаться от поездок

Гостям региона напомнили, что незнакомые дороги требуют повышенного внимания и призвали изучать маршрут заранее, выбирать минимальную скорость.

Пешеходам рекомендуют: