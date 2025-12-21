Энергоснабжение Горного Щита восстановлено

Энергетики компании "Россети Урал" - "Екатеринбург" вернули электроснабжение в дома жителей Горного Щита. Линия была включена в работу в 12.32. После восстановления электроснабжения энергетики непрерывно контролировали нагрузку на сеть, чтобы убедиться в стабильной работе сети.

"В ходе восстановительных работ энергетикам пришлось столкнуться с серьёзными трудностями - ночная температура воздуха опускалась почти до -30 C, грунт полностью промёрз, что осложняло доступ к подземной кабельной линии. Несмотря на экстремальные погодные условия и технические сложности, бригада выполнила все необходимые мероприятия", - рассказали в компании.

Там отметили, что частные жилые дома относятся к третьей категории надёжности электроснабжения. В соответствии с действующим требованиями нормативно-технической документации, при ликвидации аварий для этой категории допустимо временное обесточивание сроком не более 24 часов. Для частичного восстановления электроснабжения жилых домов энергетиками были подключены 4 резервных источника снабжения электроэнергией.

Энергетики настоятельно рекомендуют контролировать суммарную мощность включенных электроприборов.

Напомним, кабельно-воздушная линия 10 кВ была повреждена накануне в 19.20 из-за превышения допустимой нагрузки. Незамедлительно были организованы аварийно-восстановительные работы, развернут штаб для координации. Энергетики работали круглосуточно

Отметим, что минувшие сутки прошли под воздействием фронта крайне низких температур. По данным паблика Погода в Екатеринбурге, ночью в городе воздух остыл до -27.2, что может стать самым низким показателем за 2025 год, если в следующие 10 дней воздух не остынет еще сильнее.