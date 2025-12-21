Коммунисты возложили цветы на могилу Сталина в день его 146-летия
Коммунисты возложили цветы к месту захоронения Иосифа Сталина у Кремлевской стены, к горельефу на станции метро "Таганская" кольцевой линии, к мавзолею В.И. Ленина и подножию памятника Жукову.. Сегодня 146-ая годовщина со дня рождения Сталина.
В акции участвовали депутатская фракция КПРФ в ГД ФС РФ, Центральный Комитет Коммунистической партии РФ, Общероссийский Штаб протестов, МГК и МК КПРФ, Ленинский комсомол и общественные организации левого народно-патриотического движения