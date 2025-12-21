Банки будут блокировать крупные переводы, выясняя родство участников транзакции и на что планируется потратить деньги

При переводе крупных сумм банки будут блокировать движение денег и уточнять степень родства с адресатом. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, после остановки перевода сотрудник банка свяжется с инициатором транзакции и задаст вопросы, чтобы установить полные данные получателя, степень родства и цель, на которую будут потрачены средства.

В июле 2024 года Центробанк расширил до шести перечень признаков преступных операций, которыми должны руководствоваться банки для их предотвращения: