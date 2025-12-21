Банки будут блокировать крупные переводы, выясняя родство участников транзакции и на что планируется потратить деньги
При переводе крупных сумм банки будут блокировать движение денег и уточнять степень родства с адресатом. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, после остановки перевода сотрудник банка свяжется с инициатором транзакции и задаст вопросы, чтобы установить полные данные получателя, степень родства и цель, на которую будут потрачены средства.
В июле 2024 года Центробанк расширил до шести перечень признаков преступных операций, которыми должны руководствоваться банки для их предотвращения:
- переводы на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции;
- информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств;
- данные от сторонних организаций, свидетельствующие о мошеннической операции, — например, информация от операторов связи о нехарактерной для клиента телефонной активности или росте числа входящих СМС с новых номеров, в том числе в мессенджерах;
- отправка средств на счета злоумышленников, сведения о которых получены из базы данных Банка России о мошеннических счетах;
- нетипичная для клиента операция по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения;
- попытка осуществить операцию с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками, информация о котором есть в базе данных регулятора.