При кораблекрушении в подмосковном яхт-клубе мог погибнуть авторитетный бизнесмен

Яхта с пятью пассажирами внезапно перевернулась в подмосковном яхт-клубе, один человек погиб. По данным канала 112, погибшим может быть бизнесмен, в прошлом один из лидеров ОПГ "Солнцевские" Виктор Аверин.

Канал сообщает, что яхта находилась в марине клуба в мытищах, когда произошло кораблекрушение, жертвой которого стал один человек. Кроме него на борту были еще четверо. Спасти мужчину не удалось, тело еще официально не опознано. Обстоятельства происшествия выясняются.