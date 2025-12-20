СМИ: Президент Польши подарил Зеленскому книги о Волынской резне

Дипломатическим скандалом закончилась встреча Владимира Зеленского с польским коллегой Каролем Навроцким. Польские СМИ, например, газета Wiadomości, сообщили, что Навроцкий во время встречи вручил президенту Украины двухтомник "Документы Волынской резни" со свидетельствами убийств поляков украинскими националистами.

Навроцкий неоднократно критиковал Киев за позицию по Волынской резне, призывал украинскую сторону допустить поляков к эксгумации тел погибших и признать геноцид.

В офисе президента Украины отрицают, что Навроцкий дарил Зеленскому книги, хотя они и находились в зале, где проходили переговоры. В офисе Зеленского не уточнили, как книги появились в этом помещении.