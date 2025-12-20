В Севастополе ночью планируется бомбометание по подводным диверсионным группам

В Севастополе до шести утра 21 декабря в районе Северного и Южного молов "флот проводит профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС", сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

ПДСС – подводные диверсионные силы и средства.

"Запланировано гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", - сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.

Между тем, издание "Подъем" сегодня сообщило, что во время ночного объявления воздушной тревоги часть людей не могла укрыться в здании ж/д вокзала в Севастополе – их просто не пустили. В администрации вокзала заявили, что на время тревоги закрывают здание, специально пассажиров никто не выгонял. Однако те, кто в момент начала работы сирены проходили досмотр на входе в вокзальный комплекс, утверждают обратное. На вокзале даже заявили, что при объявлении тревоги многие не спешат в укрытие и говорят, что им плевать.