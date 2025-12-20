20 Декабря 2025
Политика За рубежом
Фото: gov.uk / официальный сайт правительства Великобритании

Великобритания отказалась передавать Украине российские деньги - FT

Британское правительство исключило для себя возможность использования около $10 млрд замороженных российских активов, находящихся в банках Великобритании для помощи Украине, хотя ранее власти королевства, в том числе премьер-министр Кир Стармер утверждали, что передача этих средств – дело решенное. Причиной отказа от планов стал провал плана Еврокомиссии о передаче Киеву российских активов, замороженных в Бельгии, пишет Financial Times.  

Напомним, на этой неделе план Еврокомиссии о предоставлении Украине кредита на $90 млрд под залог замороженных российских активов провалился, так как часть членов Евросоюза, в том числе сама Бельгия выступили против, консенсуса достичь не удалось.

И на этом фоне почти сразу британские официальные лица заявили, что Лондон не будет в одностороннем порядке передавать замороженные российские активы для оказания помощи Киеву, поскольку планировал сделать это только в тесном сотрудничестве с Австралией, Канадой и ЕС.

"Мы не будем двигаться вперед без международных партнеров", — заявил представитель правительства, добавив, что Великобритания "продолжит тесно сотрудничать с G7 и ЕС по вопросам финансирования Украины". Канцлер правительства Рейчел Ривз заявила, что хоть денег Украина и не получит, поддержка Украины со стороны Великобритании остается "непоколебимой".

В марте 2025 года Великобритания пообещала предоставить Украине кредит в размере 2,3 млрд фунтов стерлингов (более $3 млрд), обеспеченный прибылью от российских суверенных активов, подпадающих под санкции.

FT сообщает, что британские банки, в которых собственно заморожены российские активы, испытывают определенное облегчение после того, как правительство отказалось от своего плана, поскольку кабинет министров не дал им никаких гарантий, что возместит ущерб, если Москва будет судиться или предпримет другие ответные меры.

Теги: великобритания, российские активы, украина


