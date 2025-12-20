Кадровая программа «Герои 44» активно реализуется в Костромской области

Владимир Путин в ходе прямой линии выразил благодарность главам регионов за их усилия по тиражированию программы «Время героев» в региональном масштабе.

«Я очень рад за ребят, которые прошли первый поток, на втором потоке учатся. Многие из них уже ... работают в крупнейших наших компаниях. У них все получается», - отметил Владимир Путин.

В Костромской области активно реализуют региональный аналог президентской программы «Время Героев» - кадровая программа «Герои44».

В рамках этой программы 16 человек уже проходят обучение, еще 13 присоединятся после выполнения боевых задач. С каждым участником программы "Герои 44" работает наставник из числа руководителей исполнительных органов власти, представителей муниципальных администраций и заместители губернатора. При этом несколько человек уже трудоустроены в различные органы власти.

С целью трудоустройства и переобучения ветеранов СВО в регионе постоянно проводят ярмарки вакансий на базе фонда «Защитники Отечества». Результатом этой работы при содействии центра занятости стало трудоустройство 585 человек. Еще 54 участника специальной военной операции прошли дополнительное профессиональное обучение и профессиональную переподготовку. 58 человек в Костромской области зарегистрировались как самозанятые граждане и уже осуществляют предпринимательскую деятельность в различных сферах: швейного производства, ремонта квартир и обуви, доставки, грузоперевозок, курьерских услуг, аренды строительной техники, ремонта автомобилей, мебельного производства и оказания сварочных работ.

Кроме того, процессу трудоустройства содействует постоянное обновление реестра предприятий, готовых принять на работу участников СВО с вакансиями, которые предполагают зарплату выше среднеобластного уровня. В реестре на данный момент содержится информация от 224 предприятий.

В регионе при содействии Центра занятости 35 участников спецоперации, которые изъявили желание сменить профессию или место работы, уже прошли дополнительное профессиональное обучение и профессиональную переподготовку.