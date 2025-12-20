В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве девушке в дубайском отеле

В Петербурге задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 25-летней стюардессы в дубайском отеле.

По данным следствия, убийство произошло 17 или 18 декабря. "Мужчина, преследуя потерпевшую, с которой ранее состоял в отношениях, нанес ей не менее 15 ударов колюще-режущим предметов в область жизненно важных органов, в результате чего девушка скончалась", - сообщили в следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу. Следствие ведется совместно с правоохранительными органами Объединенных Арабских Эмиратов.

В СКР считают, что после убийства россиянин покинул Дубай и вернулся в Петербург, где и был задержан. Сейчас ему предъявлено обвинение по ст.105 УК РФ ("Убийство"). Следствие будет ходатайствовать в суде о его аресте.