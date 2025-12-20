Число погибших в ДТП на трассе Тюмень-Омск выросло до шести

Число жертв аварии на трассе Тюмень-Омск (Р-402) увеличилось до шести. Погибшие – водитель и пассажиры рейсового микроавтобуса ПАЗ (он следовал по маршруту Омск-Крутинка). Также до восьми увеличилось число пострадавших, пятеро из госпитализированных – также пассажиры ПАЗа. Сообщается, что среди пострадавших двое детей.

Другими участниками страшной аварии стали Volvo (водитель этого автомобиля выехал на встречку, где столкнулся с ПАЗиком), два "КамАЗа" и Toyota.