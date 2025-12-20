В Находке из-за ДТП повреждена теплотрасса – без отопления остались 7 тысяч человек

В Находке из-за ДТП на улице Спортивной была серьезно повреждена магистральная теплотрасса – без отопления остались более 7 тыс. человек в 50 жилых домах и социальных учреждениях, сообщили в администрации города.

Сейчас на месте аварии беспрерывно работают пять аварийных бригад "Примтеплоэнерго", для них даже организовали пункт питания и обогрева – чтобы работы не прекращались.

По словам главы Находки Тимура Магнитского, для полного восстановления подачи тепла потребуется двое суток: в первые сутки отремонтируют непосредственно поврежденный участок, во вторые будут заполнять систему водой, нагревать ее и запускать котельную.

При этом в городе намечаются морозы до -10 градусов. Для семей с детьми, пенсионеров и инвалидов власти организовали пункты временного размещения в местных гостиницах.