В Екатеринбурге возник эффект гало

В Екатеринбурге сегодня можно наблюдать необычный оптический эффект – солнечное гало. Из-за преломления света (в данном случае – солнечного) в кристалликах льда, висящих в воздухе, на высоте около 6 тыс. метров образуется яркий перелив.

Обычно гало представляют собой яркие пятна (паргелии) по бокам от солнца, но также это может быть световой круг на разном расстоянии от солнца, радуга, световые столбы. Также возможно лунное гало – и сегодня его как раз видели в небе над Екатеринбургом и Пермью.

Условиями для возникновения этого красивого оптического эффекта в атмосфере являются: наличие перистых облаков с ледяными кристаллами, ясная погода, холодное время года (хотя в другие сезоны гало тоже можно наблюдать, но значительно реже).