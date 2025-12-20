Полномасштабную модернизацию службы занятости Кировской области проведут в 2026 году

20 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС пересмотрел дело Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Экономика Кировская область
Фото: trudkirov.ru

Полномасштабную модернизацию службы занятости Кировской области проведут в 2026 году

В управлении ГСЗН Кировской области состоялось расширенное заседание коллегии с руководителями Кадровых центров. На заседании подвели итоги работы региональной службы занятости в текущем году и наметили основные задачи на 2026 год.

Начальник управления Ольга Рысева отметила, что в 2025 году структура службы занятости Кировской области претерпела значительные изменения. В июле произошло объединение 27 районных центров занятости в единый Центр занятости населения Кировской области, проведена внутренняя реструктуризация.

"В течение года проводилась активная работа по интеграции электронных сервисов и цифровизации процессов, чтобы услуги службы занятости стали более доступными и удобными для пользователей. В 2026 году эта работа будет продолжена. Модернизация службы занятости – это не просто обновление офисов и инфраструктуры, а глубокая трансформация подходов к работе как с соискателями, так и с работодателями", — подчеркнула Ольга Рысева.

(2025)|Фото: trudkirov.ru

В рамках модернизации в 2026 году планируется обновление инфраструктуры и материально-технической базы Кадровых центров. Внимание также будет уделено развитию компетенций сотрудников службы занятости, их профессиональному обучению.

Продолжится трансформация функций службы занятости. В Кадровых центрах будет оказываться комплексная поддержка граждан: от профориентации и обучения до трудоустройства и развития карьеры. Использование единой цифровой платформы «Работа России» позволит автоматизировать процессы, повысить доступность и удобство получения услуг для населения и работодателей.

В Кировской области продолжится формирование активного партнерства Кадровых центров с бизнес-сообществом. Программа модернизации предполагает постоянное общение с руководством компаний и оказание необходимой поддержки для создания качественного кадрового резерва и адаптации сотрудников к актуальным потребностям экономики.

Ольга Рысева отметила, что все изменения направлены на создание современной, эффективной и ориентированной на человека службы занятости в условиях динамично меняющегося рынка труда. В течение 2026 года вся система занятости Кировской области перейдет на новый уровень взаимодействия с гражданами и работодателями, включив инновационные технологии и подходы.

Теги: модернизация, лсужба занятости кировской области, работодатели, взимодействие с гражданами


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети