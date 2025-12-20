Полномасштабную модернизацию службы занятости Кировской области проведут в 2026 году

В управлении ГСЗН Кировской области состоялось расширенное заседание коллегии с руководителями Кадровых центров. На заседании подвели итоги работы региональной службы занятости в текущем году и наметили основные задачи на 2026 год.

Начальник управления Ольга Рысева отметила, что в 2025 году структура службы занятости Кировской области претерпела значительные изменения. В июле произошло объединение 27 районных центров занятости в единый Центр занятости населения Кировской области, проведена внутренняя реструктуризация.

"В течение года проводилась активная работа по интеграции электронных сервисов и цифровизации процессов, чтобы услуги службы занятости стали более доступными и удобными для пользователей. В 2026 году эта работа будет продолжена. Модернизация службы занятости – это не просто обновление офисов и инфраструктуры, а глубокая трансформация подходов к работе как с соискателями, так и с работодателями", — подчеркнула Ольга Рысева.

В рамках модернизации в 2026 году планируется обновление инфраструктуры и материально-технической базы Кадровых центров. Внимание также будет уделено развитию компетенций сотрудников службы занятости, их профессиональному обучению.

Продолжится трансформация функций службы занятости. В Кадровых центрах будет оказываться комплексная поддержка граждан: от профориентации и обучения до трудоустройства и развития карьеры. Использование единой цифровой платформы «Работа России» позволит автоматизировать процессы, повысить доступность и удобство получения услуг для населения и работодателей.

В Кировской области продолжится формирование активного партнерства Кадровых центров с бизнес-сообществом. Программа модернизации предполагает постоянное общение с руководством компаний и оказание необходимой поддержки для создания качественного кадрового резерва и адаптации сотрудников к актуальным потребностям экономики.

Ольга Рысева отметила, что все изменения направлены на создание современной, эффективной и ориентированной на человека службы занятости в условиях динамично меняющегося рынка труда. В течение 2026 года вся система занятости Кировской области перейдет на новый уровень взаимодействия с гражданами и работодателями, включив инновационные технологии и подходы.