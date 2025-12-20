Томский врач рассказала, как говорить с подростком о вреде курения

Опытные врачи советуют начинать беседы о вреде курения с детьми, когда им исполняется 10-11 лет. Медицинский психолог ОГБУЗ «ЦОЗиМП» Наталья Ионова в разговоре с Накануне.RU подчеркивает, что разговор не должен быть единичным и формальным.

«Лучше общаться в спокойной обстановке, когда и у Вас, и у подростка нет срочных дел. Узнайте, что думает ребенок о курении, в том числе среди сверстников, поинтересуйтесь его мнением, затем озвучьте причины, по которым стоит воздержаться от курения», - советует специалист - медик.

Так как подростки очень внимательно относятся к своему внешнему виду, в этом возрасте о том, как их воспринимают другие, девочки и мальчики переживают очень серьезно. Поэтому с ребенком весьма полезно будет обсудить такие последствия курения, как запах изо рта, желтые зубы, сухую кожу, хриплый голос и кашель.

Еще один совет медицинского психолога – обратить внимание подростка на то, что в мире курение становится не модным. Стоит попробовать привести примеры отрицательного мнения о курении известных людей, которые для ребенка являются авторитетами: видеоблогеров, спортсменов, актеров.

Финансовый аспект тоже следует использовать – взять среднюю цену пачки сигарет и умножить на количество дней в неделе, месяце, году. Предложить ребенку порассуждать – на что интересное можно было бы использовать полученную сумму.

В том случае, когда родители сами курят, медики предлагают объяснить, что привычка стала следствием необдуманного поступка и что курение приносит реальный вред. При этом фразу: «Я взрослый - поэтому мне можно, ты ребенок – тебе нельзя», врачи не рекомендуют, так как это, по их мнению, лишь подтолкнет интерес подростка к курению.

Также томские медики советуют рассказать о распространенных мифах о курении, обратить внимание на так называемые альтернативные виды курения (вейпы, кальяны, электронные сигареты, снюсы). Пояснить их опасность для здоровья.

Медицинский психолог ОГБУЗ «ЦОЗиМП» Наталья Ионова советует рассказать, как курильщику трудно переносить периоды вынужденного некурения. Поинтересоваться у подростка- хочет ли он, чтобы качество его жизни зависело от того, есть ли под рукой сигареты или вейп.

Подросткам свойственно стремиться к независимости, поэтому можно отметить, что табачная промышленность ежегодно тратит миллиарды, фактически манипулируя людьми.

Также стоит сделать акцент в разговоре о вреде табака в долговременной перспективе. Например, о том, что курильщики в 6 раз чаще некурящих заболевают хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), в 22 раза чаще- раком легких, живут в среднем на 10 лет меньше.

Стоит также помочь ребенку придумать способы отказаться от предложенной сверстником сигареты.

«С психологической точки зрения лучше не просто придумать предлог для отказа, а использовать формулу: «отказ – аргумент - встречное предложение». Это переведет разговор на другую тему, уменьшит вероятность насмешек и позволит достойно выйти из ситуации. Такой отказ будет выглядеть примерно так: «Нет, спасибо, у меня аллергия на табачный дым. Может лучше покатаемся на велосипедах?», - говорит медицинский психолог ОГБУЗ «ЦОЗиМП».

Еще один прием, который советует специалист, разработать способ быстрой обратной связи с ребенком. Например, отправка сообщения с обозначенным «кодом». После получения которого родитель перезванивает ребенку и вызывает его домой по тем или иным причинам. Это своеобразный способ помощи, который также укрепляет доверие.

Медик напоминает, что подростку важно иметь авторитет у окружающих сверстников, зачастую это становится причиной покурить. Альтернативой может стать вариант - дать ему возможность стать успешным в том, что ему нравится. Это поможет заработать авторитет, не прибегая к курению.

«Не так важно, что это за увлечение - игра на гитаре, скейтбординг, футбол, театральные постановки или компьютерные игры. Если это занятие дает ребенку шанс проявить себя и повысить самооценку, сигарета ему будет не нужна и не интересна», - говорит Наталья Ионова.