Томский врач рассказала, как говорить с подростком о вреде курения

20 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС пересмотрел дело Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Здравоохранение Томская область
Фото: Накануне.RU

Томский врач рассказала, как говорить с подростком о вреде курения

Опытные врачи советуют начинать беседы о вреде курения с детьми, когда им исполняется 10-11 лет. Медицинский психолог ОГБУЗ «ЦОЗиМП» Наталья Ионова в разговоре с Накануне.RU подчеркивает, что разговор не должен быть единичным и формальным.

«Лучше общаться в спокойной обстановке, когда и у Вас, и у подростка нет срочных дел. Узнайте, что думает ребенок о курении, в том числе среди сверстников, поинтересуйтесь его мнением, затем озвучьте причины, по которым стоит воздержаться от курения», - советует специалист - медик.

Так как подростки очень внимательно относятся к своему внешнему виду, в этом возрасте о том, как их воспринимают другие, девочки и мальчики переживают очень серьезно. Поэтому с ребенком весьма полезно будет обсудить такие последствия курения, как запах изо рта, желтые зубы, сухую кожу, хриплый голос и кашель.

табличка, курить, запрещено, курение(2019)|Фото:Накануне.RU

Еще один совет медицинского психолога – обратить внимание подростка на то, что в мире курение становится не модным. Стоит попробовать привести примеры отрицательного мнения о курении известных людей, которые для ребенка являются авторитетами: видеоблогеров, спортсменов, актеров.

Финансовый аспект тоже следует использовать – взять среднюю цену пачки сигарет и умножить на количество дней в неделе, месяце, году. Предложить ребенку порассуждать – на что интересное можно было бы использовать полученную сумму.

В том случае, когда родители сами курят, медики предлагают объяснить, что привычка стала следствием необдуманного поступка и что курение приносит реальный вред. При этом фразу: «Я взрослый - поэтому мне можно, ты ребенок – тебе нельзя», врачи не рекомендуют, так как это, по их мнению, лишь подтолкнет интерес подростка к курению.

Также томские медики советуют рассказать о распространенных мифах о курении, обратить внимание на так называемые альтернативные виды курения (вейпы, кальяны, электронные сигареты, снюсы). Пояснить их опасность для здоровья.

Медицинский психолог ОГБУЗ «ЦОЗиМП» Наталья Ионова советует рассказать, как курильщику трудно переносить периоды вынужденного некурения. Поинтересоваться у подростка- хочет ли он, чтобы качество его жизни зависело от того, есть ли под рукой сигареты или вейп.

(2025)|Фото: vk.ru/oblast_zdorovya

Подросткам свойственно стремиться к независимости, поэтому можно отметить, что табачная промышленность ежегодно тратит миллиарды, фактически манипулируя людьми.

Также стоит сделать акцент в разговоре о вреде табака в долговременной перспективе. Например, о том, что курильщики в 6 раз чаще некурящих заболевают хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), в 22 раза чаще- раком легких, живут в среднем на 10 лет меньше.

Стоит также помочь ребенку придумать способы отказаться от предложенной сверстником сигареты.

Сигарета(2024)|Фото: Накануне.RU

«С психологической точки зрения лучше не просто придумать предлог для отказа, а использовать формулу: «отказ – аргумент - встречное предложение». Это переведет разговор на другую тему, уменьшит вероятность насмешек и позволит достойно выйти из ситуации. Такой отказ будет выглядеть примерно так: «Нет, спасибо, у меня аллергия на табачный дым. Может лучше покатаемся на велосипедах?», - говорит медицинский психолог ОГБУЗ «ЦОЗиМП».

Еще один прием, который советует специалист, разработать способ быстрой обратной связи с ребенком. Например, отправка сообщения с обозначенным «кодом». После получения которого родитель перезванивает ребенку и вызывает его домой по тем или иным причинам. Это своеобразный способ помощи, который также укрепляет доверие.

Медик напоминает, что подростку важно иметь авторитет у окружающих сверстников, зачастую это становится причиной покурить. Альтернативой может стать вариант - дать ему возможность стать успешным в том, что ему нравится. Это поможет заработать авторитет, не прибегая к курению.

«Не так важно, что это за увлечение - игра на гитаре, скейтбординг, футбол, театральные постановки или компьютерные игры. Если это занятие дает ребенку шанс проявить себя и повысить самооценку, сигарета ему будет не нужна и не интересна», - говорит Наталья Ионова.

Теги: курение, медицинский психолог, врач, вредные привычки


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети