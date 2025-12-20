Андрей Трубецкой: Ещё один проект комплексного развития территории планируем реализовать в Лянторе

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил о том, что ещё один проект комплексного развития территории планируется реализовать в Лянторе.

"Сегодня отвечал на вопросы журналистов в рамках итоговой пресс-конференции. Важной темой разговора стал механизм КРТ – комплексного развития территории, который мы используем для преобразования поселений, возведения нового жилья и переселения людей из аварийного фонда – у нас в поселениях порядка 400 тысяч кв. м аварийного жилья. Решаем эту проблему, в том числе, с застройщиками в рамках КРТ", - написал Андрей Трубецкой на своих страницах в социальных сетях.

Механизм предполагает реновацию территорий, когда на месте аварийных домов строится новое жилье, создается инфраструктура.

"Так, в Лянторе, в третьем микрорайоне в рамках нового проекта планируется построить не менее 52,5 тыс. кв. м жилья, в том числе для переселения расположенных здесь же 12 аварийных домов. Ожидаем, что инициатива будет рассмотрена на окружном градостроительном совете до конца года", - написал Андрей Трубецкой.

В сентябре получили разрешения на строительство трех МКД площадью 13,1 тысяч кв. м в Барсово. Ранее советом под председательством губернатора Югры Руслана Кухарука были одобрены заявки Сургутского района по проектам КРТ, два из которых – в Барсово и один – в Солнечном, с общим объёмом жилищного строительства не менее 87 тысяч кв. м – в поселениях особенно стоит проблема аварийного жилья. Оператором комплексного развития указанных территорий определен Фонд "Инвестиционное агентство Сургутского района".

"Привлекательность КРТ для инвесторов состоит в том, что проекты предоставляем готовыми, с визуализацией, финансово-экономическим обоснованием, гарантированной прибылью, так как мы выкупим до 80% готового жилья, согласованными на всех уровнях и с полным сопровождением. Уникальный механизм КРТ Сургутского района был представлен на IX Общероссийском форуме стратегического развития "Города России-2025"", - уточнил Андрей Трубецкой.