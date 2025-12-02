02 Декабря 2025
Фото: telegram-канал губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко / t.me/drozdenko_au_lo

Путин назвал пиратством атаки Украины на танкеры в нейтральных водах

Президент России Владимир Путин назвал пиратством атаки Украины на танкеры в нейтральных водах, а также в особой экономической зоне другого государства, третьего государства, передает корреспондент Накануне.RU.

Такое заявление президент сделал на встрече с журналистами.

Глава государства напомнил, что ВСУ ранее пытались наносить удары по нашим морским портам.

"Мы отвечали, отвечали им – мы не начинали эти операции – такими же ударами. Уверяю вас, что они гораздо более эффективные и мощные. И это прежде всего касалось тех судов, кораблей, на которых доставлялось на Украину военное имущество, военное оборудование и боеприпасы. И мы попадали именно туда, куда хотели, о чём свидетельствуют вторичные взрывы, которые мы наблюдали с помощью воздушной разведки. Но то, что делают украинские вооруженные силы сейчас, – это пиратство", - заявил Путин.

Самый радикальный способ, по словам президента - отрезать Украину от моря. Тогда будет невозможно заниматься пиратством в принципе.

"Надеюсь, что украинское военное руководство, политическое руководство, а также те, кто стоит за их спиной, подумают, стоит ли продолжать такую практику", - сказал Путин.

Теги: танкер, Украина, море, пиратство


