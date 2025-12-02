Зеленский заявил, что представители Украины и США доработали женевский проект мирного соглашения

Владимир Зеленский заявил, что представители Украины и США доработали женевский проект мирного соглашения, сообщают РИА Новости.

"Работа велась на основе Женевского документа и этот документ был доработан", - говорится в сообщении. По словам Зеленского, он поручил украинской делегации продолжить "максимально конструктивную работу" с командой президента США Дональда Трампа, а также с европейскими лидерами.

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.

Ранее в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.

Как отмечал Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.