Около 10 трлн рублей заработают за 2025 год российские вкладчики

По оценке специалистов ВТБ, в 2025 году российские вкладчики заработают более 9,5 трлн рублей процентных доходов по сберегательным продуктам, около 16% от этой суммы придется на клиентов ВТБ. Об этом рассказал в рамках 16-го Инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!» старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Доход вкладчиков в 2025 году будет примерно в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эта сумма будет сопоставима с объемом всех выданных кредитов физлицам, и вдвое больше, чем объем выданной в этом году ипотеки.

«После начала цикла смягчения ключевой ставки возник логичный вопрос: продолжать копить или начинать тратить. Но правильнее спрашивать, на какие цели тратить сегодня, а на какие – копить и инвестировать завтра. Сберегательные продукты по-прежнему сохраняют высокую доходность и обеспечивают не только защиту от инфляции, но и приносят стабильный пассивный доход. В этом году россияне получат 9,5 трлн рублей в качестве процентного дохода», – прокомментировал Алексей Охорзин.

Одним из факторов роста сбережений физлиц в банке называют сохраняющийся высокий уровень ставок по банковским депозитам. Напомним, сам ВТБ с 1 декабря объявил о повышении ставок по вкладам на 4 и 6 месяцев, максимальная ставка по которым достигает 16% годовых.