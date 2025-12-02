02 Декабря 2025
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Набиуллину призвали разрешить пускать на инвестиции деньги российских пенсионеров

Центральный банк России не исключает, что деньги из пенсионных фондов будут более активно и более "смело" выходить на рынок, но при этом они должны быть надежно защищены, сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на инвесфоруме "Россия зовет!".

"Шансы по выходу пенсионных денег на такой рынок, конечно, есть. Но деньги пенсионеров – мы к ним относимся с особым вниманием. Они должны быть надежно инвестированы. Надо подумать о том, куда эти средства можно направлять, потому что пенсионные фонды не выбирают лимиты, которые можно направлять на инвестиции в экономику", - отметила глава регулятора.

Основатель и глава компании Kismet Capital Group Иван Таврин, говоря от лица бизнеса, заметил, что "пенсионные фонды во всем мире являются источником инвестиций, источником "длинных" денег". "Ни в коем случае не призываю инвестировать все деньги российских пенсионеров в экономику. Тем не менее, во всем мире это источник инвестиций, "длинных" денег. В России же 80% пенсионных денег инвестируются в ОФЗ", - заметил Таврин.

Теги: эльвира набиуллина, инвестиции, пенсионные фонды


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

