Курс рубля будет существенно крепче, чем нам казалось год назад – Решетников

Стратегически курс [рубля] в ближайшем будущем будет еще крепче, существенно крепче, чем нам казалось еще год-два назад, заявил министр экономического развития России Максим Решетников на инвестфоруме "Россия зовет!".

"Придется жить в этой реальности. И в апреле мы, вероятно, еще будем корректировать наш прогноз. В связи с этим какие-то экспортные продукты и товары из экспорта уйдут. Многие предприятия считают, что курс ослабнет, стоит лишь немного потерпеть. Похоже, что не везде эта стратегия сработает", - отметил министр. Он добавил, что некоторым компаниям уже стоит задуматься о кризисных сценариях вроде запуска санации, потому что курс не ослабнет.