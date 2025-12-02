02 Декабря 2025
в россии
Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Пермячку будут судить за гибель двух девочек от угарного газа

В Перми завершено расследование уголовного дела о гибели двоих несовершеннолетних девочек от угарного газа, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Пермскому краю.

Следствие предъявило обвинения 51-летней жительнице города по статьям о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

По версии следствия, женщина приобрела и самовольно установила в кухне своей квартиры газовый проточный водонагреватель, не обеспечив необходимых условий безопасности. 13 июня 2025 года она уехала из города, зная, что в квартире останутся несовершеннолетние, не осведомленные о правилах обращения с газовым оборудованием.

14 июня из-за неправильной эксплуатации прибора, закрытых окон и отсутствия вентиляции в помещении произошло накопление угарного газа, превысившее предельно допустимую концентрацию. В результате отравления погибли две несовершеннолетние девочки 2007 и 2010 годов рождения. Еще двое детей 2011 года рождения с признаками тяжелого отравления были госпитализированы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

