Силуанов: НДС – наиболее безболезненный налог

Глава Минфина России Антон Силуанов пояснил, почему правительство решило залатать дыру в дефиците за счет повышения налогов, а не за счет наращивания заимствований. И почему из всех форматов повышения налогов был выбран НДС (он вырастет до 22%).

"Наращивание долга или повышение налогов – мы стояли перед выбором простым: нам нужны ресурсы. Долго рядили, обсуждали. Если мы будем увеличивать долг, который, кстати, небольшой, но большие расходы на его обслуживание… И нам уже задают вопросы по этому поводу в парламенте. Так вот. Мы будем вынуждены брать коммерческие кредиты, которые будут работать на коммерческие банки. Если забрать деньги из экономики через налоги, то этого не произойдет. НДС – наиболее безболезненный налог. Мы не заметим это изменение налога. В 2018-19 годах, кстати, при повышении НДС часть роста налога перешла в рост цен уже в декабре, сейчас этого не происходит. Изъятие денег из экономики через налог лучше для бюджета, для инфляции, для процентных ставок", - заявил Силуанов на инвестфоруме "Россия зовет!".

Он добавил, что правительство не намерено дальше наращивать долг, хотя для этого еще остается немного пространства: "Что мы будем делать дальше с долгами? Долг не должен быть больше 20% от ВВП. Это преимущество нашей страны. В Европе есть долг и по 100% от ВВП, а роста экономики у них нет".