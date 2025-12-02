Алексей Текслер на прямой линии с челябинцами сообщил, что до 2030 года на «Большой ремонт 74» выделят 134 млрд рублей

Вопросы благоустройства городов и поселков, функционирование систем ЖКХ и развитие дорожной инфраструктуры темы лидировали в ходе прямой линии губернатора Челябинской области Алексея Текслера с жителями Южного Урала.

Трансляция линии была представлена на целом комплексе площадок: в эфире телеканалов: «ОТВ», «Россия 24», «Урал 24», «31 канал» и «Урал1»; на радиостанциях «Радио России Южный Урал», «Бизнес ФМ Челябинск» и «Комсомольская Правда Челябинск»; в группах медиахолдингов «ГранадаПресс» и «Первый областной»; на странице канала «Урал 24» на платформе «Смотрим»; на официальных страницах «ВКонтакте» губернатора, правительства, Законодательного Собрания Челябинской области и в паблике Центра управления регионом.

«Тема ЖКХ – недолюбленная, мы уделяем ей самое пристальное внимание. За последние 6 лет мы очень много сделали в дорожном строительстве, хотя вопросы продолжают поступать. Но ЖКХ – это история, которая длится с 90-х, поэтому мы решили запустить в регионе программу, связанную с реконструкцией, ремонтами, модернизацией системы. Назвали эту программу «Большой ремонт – 74», - заявил губернатор в начале прямой линии.

Напомним, в рамках программы «Большой ремонт 74», которая была инициирована Алексеем Текслером, всего на 2025 год было запланировано реализовать более 120 проектов в различных муниципальных образованиях региона. На эти цели в этом году направлено около 14 млрд рублей. Финансирование осуществляется из федерального, областного и местного бюджетов.

«Большой ремонт 74»— это качественная питьевая вода, водоотведение, канализации, теплоснабжение, газификация. В ходе проекта проводится работа и на линейных объектах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения», - поясняла министр ЖКХ Челябинской области Людмила Алпатова в процессе формирования программы.

Программа включает в себя широкий перечень мероприятий по газификации населенных пунктов, модернизации систем водоснабжения и водоотведения, реконструкции очистных сооружений канализации в городах, по обновлению тепловых сетей, включая капремонт, замену котлов и водоподогревателей в котельных и тепловых пунктах в различных городах и районах области. А также строительство новых котельных в регионе.

В ходе общения с жителями Челябинской области губернатора звучали самые разные вопросы по проблемам, касающимся функционирования системы ЖКХ. По некоторым из них Алексей Текслер в ходе прямой линии давал поручения.

Так, губернатор поручил министру строительства и инфраструктуры Челябинской область проработать вопрос расселения жителей Усть-Катава из аварийного жилья.

«Учитывая, что Усть-Катав – это та территория, куда направляется значительный ресурс на переселение, уверен, что и дома, о которых говорили, тоже будут переселены», - сказал Алексей Текслер.

И попросил прямо в эфире министра строительства инфраструктуры региона Юлия Элбакидзе прокомментировать обращение жителей Усть-Катава.

«На 2026 и 2027 годы выделен значительный объем средств для расселения аварийного жилищного фонда, которые позволят расселить порядка 6,5 тысяч квадратных метров жилья», - сообщил министр.

По газификации Сосновского района и населенных пунктов, расположенных в муниципалитете, глава Южного Урала в прямом эфире адресовал вопрос главе муниципалитета Евгению Ваганову.

«Нам дали техусловия для проектирования газопровода на примерно 26 км по коридору. Сейчас заключен контракт на эти работы, срок выполнения работ до конца октября 2026 года», - доложил Евгений Ваганов.

Еще одно обращение жительницы Металлургического района областного центра стало поводом для критики губернатора в адрес управляющих компаний региона.

«Уже полгода подвал нашего дома затоплен. И этот вопрос мы с управляющей компанией не можем решить даже с помощью прокуратуры и следственного комитета. Обращаемся за помощью к вам», - сказала женщина.

Алексей Текслер дал поручение организовать немедленный выезд на место специалистов государственной жилищной инспекции и разобраться, почему управляющая компания не может решить этот вопрос.

А также обратился ко всем главам муниципалитетов и руководителям управляющих компаний региона.

«Подавляющее большинство вопросов по ЖКХ в вашей сфере деятельности, - подчеркнул губернатор, - Эти вопросы должны решать всегда на месте. Если до губернатора доходят такие вопросы, проблемы не решаются - это значит, что УК просто не выполняют свою работу или делают ее не качественно».

В ходе прямой линии с челябинцами Алексей Текслер также сообщил, что до 2030 года в рамках модернизации системы ЖКХ региона предусмотрено обновление порядка 1,5 тысяч крупных объектов жилищно-коммунального хозяйства. На эти цели будет направлено в рамках программы «Большой ремонт 74» порядка 134 млрд рублей.

Всего на прямую линию губернатор Челябинской области поступило более 7 тысяч обращений. Такой формат практикуют в регионе с 2019 года.

«Мне кажется это самый правильный формат – прямая связь с жителями. Все вопросы, которые поступают, все отрабатываются. Я держу их на особом контроле. И обязательно будет обратная связь. Это принципиальная позиция, так было и будет дальше», - подчеркнул Алексей Текслер в ходе диалога с южноуральцами.