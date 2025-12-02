CAS допустил российских лыжников и сноубордистов к международным соревнованиям

Спортивный арбитражный суд в Лозанне согласился удовлетворить апелляцию России на отказ Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) допускать российских спортсменов на соревнования, сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

"Россия выиграла иск в CAS к FIS. Теперь FIS обязана допустить российских спортсменов к международным соревнованиям", - отметил министр.

По его словам, суд счел требования российской стороны "обоснованными и правомерными".

Теперь российские спортсмены должны быть допущены к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе, а спортсмены в паралимпийских дисциплинах - под национальным флагом и со всеми положенными национальными атрибутами.