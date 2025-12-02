В Сургуте следователи проводят проверку по факту пожара в школе из-за лампочки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.



Ранее в общеобразовательной школе в Сургуте в одном из кабинетов во время занятия произошло возгорание потолочного светильника. Дети были оперативно эвакуированы в соседнее помещение. Пострадавших нет.