Бывшее общежитие ДОСААФ в Екатеринбурге исключили из перечня памятников

Бывшее общежитие ДОСААФ в Екатеринбурге исключено из перечня выявленных объектов культурного наследия Свердловской области. Соответствующий документ 1 декабря подписал глава Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области Евгений Рябинин.

"Признать утратившим силу приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 01.08.2024 №489 "О включении объекта "Здание общежития комплекса Дома обороны", обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской области", — говорится в приказе.

При этом, гендиректор "TEN девелопмент" Юрий Романович заявил РБК, что при текущем уровне ключевой ставки в ближайшее время никаких работ по реконструкции или ремонту проводиться не будет. Обдумать ситуацию можно будет при улучшении экономической ситуации.

Стоит напомнить, что уже больше двух лет здание принадлежит застройщику "TEN Девелопмент", который выкупил его за 154 млн рублей. Тогда зашла речь о сносе, однако демонтаж было решено отложить на какое-то время. Ранее предполагалось, что здание станет продолжением торгового центра Limerance или вовсе исчезнет, освободив место для новой застройки.

Летом снова появились слухи о сносе, но тогда переубедить общественность поспешил депутат гордумы Константин Киселев, который встретился с владельцем здания. По его словам, в будущем планируется восстановить здание и ввести его в эксплуатацию.