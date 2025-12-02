02 Декабря 2025
Общество Тюменская область Уральский ФО
Более 54 миллиардов будет инвестировано в развитие коммунальной инфраструктуры Тюменской области

Более 54 млрд рублей будет инвестировано в развитие коммунальной инфраструктуры Тюменской области до 2040 года, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

За 15 лет профессиональная команда частного партнера построит и реконструирует более 1000 коммунальных объектов, в том числе 378 км сетей водоснабжения и 118 км сетей водоотведения. В 70 малых населенных пунктах будут установлены станции водоочистки.

Накануне подписано концессионное соглашение о развитии систем водоснабжения и водоотведения Ялуторовска. Это 16-ая концессия заключенная в 2025 году.

"По условиям соглашения между Правительством Тюменской области, администрацией Ялуторовска и компанией "Росводоканал - Тюмень", в муниципалитете предстоит реконструировать и построить два водозабора, очистные сооружения канализации и 23 километров сетей водоснабжения и водоотведения. Эти масштабные работы потребуют серьезных инвестиций – более 4 млрд рублей", - отметил директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев.

Подготовка к заключению стратегического партнерства продолжалась порядка двух лет. Рабочая группа изучила состояние существующих объектов, определила планы развития систем водоснабжения и водоотведения. По каждому населенному пункту и составила графики работ на ближайшие 15 лет. Формирование единого оператора водоснабжения. Операционную деятельность в муниципалитетах специалисты начнут с 1 января 2026 года.

Срок концессии – 49 лет. Соглашениями определяется вектор модернизации систем водоснабжения и водоотведения, тарифная политика и единые условия предоставления услуг. Правительство региона будет контролировать соблюдение условий концессионных соглашений. Функциями технического контроля наделено ГБУ "Дирекция коммунально-хозяйственного строительства". В 2025 году в Тюменской области заключено 16 новых концессий. Еще 23 соглашения в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения уже действуют в регионе.

