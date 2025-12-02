Зеленскому сказали уйти в ближайшие дни, заявил депутат Рады

Зеленский получил приказ освободить пост президента на этой неделе. Об этом написал депутат Рады Артем Дмитрук.

Кто дал ему такой приказ, Дмитрук не сообщил. Он считает, что Зеленский может его не выполнить, как не выполнил ранее приказ уйти до 9 мая 2025 года. И его смещение может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Сам депутат склоняется к тому, Зеленский не подчинится и будет тянуть время, чтобы отсрочить неизбежное.

Насколько можно понять, Дмитрук намекает на сигнал из США, поскольку пишет, что, "пока ФБР не наденет на него наручники, он так и не поймет, что происходит". Сейчас Зеленский думает, кем заменить своего "серого кардинала" Андрея Ермака, но желающих нет, так как все кандидаты уходят от такого "заманчивого" предложения, чтобы не запятнать себя сотрудничеством с Зеленским перед его уходом.

Украинское издание "Страна" пишет, что положение Зеленского сложное, но, пока между Россией и США существуют разногласия по условиям мирного урегулирования, у Зеленского есть пространство для маневра. В то же время его власть сильно ослабла.